Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери, отметив их вклад в разные сферы жизни общества. Текст послания опубликован на сайте РПЦ.

"Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание", - говорится в сообщении.

Патриарх подчеркнул, что праздник предоставляет замечательную возможность поблагодарить своих матерей, выразить им признательность и уважение. Он добавил, что почитание родителей является важнейшей составляющей всех религий и культур.

"Служение женщины, жены и матери особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные "ценности", а также чуждые нам и далекие от нравственных норм "идеалы", - заключил он.

Патриарх Кирилл поздравил всех причастных к нынешнему празднику и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и "радости о Господе".