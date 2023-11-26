Жителей Волгоградской области предупредили о сильной магнитной буре

В ближайшие сутки на Волгоградскую область обрушится геоудар силой в 5 баллов.

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Как сообщают специалисты лаборатории солнечной диагностики, в воскресенье и понедельник метеочувствительным людям может прийтись нелегко.

В ночь на 26 ноября К-индекс достиг 4 баллов, утром он понизится до 2, но к полудню снова вернется к прежнему показателю. В течение дня индекс будет скакать сс высокого до низкого и наоборот.

После 18 часов вечера солнечная активность дойдет до 5 баллов и продержится на этом уровне до полудня 27 ноября. Вероятность сильной магнитной бури в понедельник составляет 25%.