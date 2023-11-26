Жителей Волгоградской области предупредили о сильной магнитной буре

Магнитная буря 26 ноября: сильный геошторм накроет Волгоградскую область
В ближайшие сутки на Волгоградскую область обрушится геоудар силой в 5 баллов.
Как сообщают специалисты лаборатории солнечной диагностики, в воскресенье и понедельник метеочувствительным людям может прийтись нелегко.
В ночь на 26 ноября К-индекс достиг 4 баллов, утром он понизится до 2, но к полудню снова вернется к прежнему показателю. В течение дня индекс будет скакать сс высокого до низкого и наоборот.
После 18 часов вечера солнечная активность дойдет до 5 баллов и продержится на этом уровне до полудня 27 ноября. Вероятность сильной магнитной бури в понедельник составляет 25%.
Метеопаты в такие дни могут столкнуться с неприятными симптомами: головные боли, головокружения, слабость, перепады настроения, повышенное или пониженное давление, обострение хронических воспалений и многое другое. Стоит постараться как можно лучше выспаться, правильно питаться, дышать свежим воздухом, соблюдать питьевой режим. В такие дни следует отказаться от вредных привычек и серьезных физических нагрузок.