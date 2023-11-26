Треть россиян хотят лично поздравить мам с Днем матери

30% работающих россиян собираются приехать и вживую поздравить мам с Днем матери. Об этом говорится в исследовании "Авито Работы".

23% опрошенных хотят вручить цветы, 21% — поздравить по телефону, 20% — сделать небольшой подарок, по 12% — устроить застолье и отправить сообщение. При этом 14% вообще не планируют поздравлять.

Также опрос показал, что 37% респондентов периодически делают что-то приятное для своих матерей, 18% желали бы делать это чаще. 6% демонстрируют скромность и заявляют, что не привыкли открыто выражать чувства и привязанность к маме.

День матери в России отмечают в последнее воскресение ноября — в этом году он выпал на 26-е число.