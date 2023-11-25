Экс замсекретаря Совбеза России Рубанова госпитализировали в Москве
Бывшего замсекретаря Совбеза России Владимира рубанова экстренно госпитализировали. Бывший политик пожаловался на боли в груди, врачей для него вызвали родственники.
«Экс замсекретаря Совбеза России Владимира Рубанова экстренно госпитализировали в Москве из-за болей в груди», — передает telegram-канал Mash. Рубанов заявил, что боли в груди испытывает не в первый раз.
Рубанову 79 лет. Пост заместителя секретаря Совбеза он занимал в 1993—1996 годах.