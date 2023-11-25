В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе в субботу, 25 ноября, в 18:00 приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта города.

По данным агентства, утром в Севастополе была повреждена причальная инфраструктура, а также обрушилась подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского. Движение транспорта было остановлено, затем возобновлено.

«Движение морского пассажирского транспорта из-за ухудшающихся погодных условий будет остановлено в 18:00», — отметили в пресс-службе.