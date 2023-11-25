СМИ: медики потребовали запретить Skittles в России
Представители медицинского сообщества потребовали запретить конфеты Skittles в России, пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, врачи готовят обращение в Роспотребнадзор и Роскачество.
Специалисты полагают, что конфеты компании Mars оказывают крайне негативное воздействие на человеческий организм: их употребление может привести к раку, гастриту, вызывает аллергические реакции.
Кроме того, Skittles могут нанести вред девочкам-подросткам: в дальнейшем они могут стать бесплодными.
Отмечается, что ранее конфеты этого бренда запретили в нескольких штатах США.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов оштрафовали кондитерскую компанию Mars Wrigley, производителя Snickers и M&M's, на $14,5 тыс.
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