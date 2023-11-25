Медики потребовали запретить Skittles в России

Представители медицинского сообщества потребовали запретить конфеты Skittles в России, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, врачи готовят обращение в Роспотребнадзор и Роскачество.

Специалисты полагают, что конфеты компании Mars оказывают крайне негативное воздействие на человеческий организм: их употребление может привести к раку, гастриту, вызывает аллергические реакции.

Кроме того, Skittles могут нанести вред девочкам-подросткам: в дальнейшем они могут стать бесплодными.

Отмечается, что ранее конфеты этого бренда запретили в нескольких штатах США.