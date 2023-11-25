В Тюмени девочку-подростка отказались пускать на рейс «Победы» до Москвы

«Мы приехали минут за 20 до окончания регистрации на рейс. На стойке были одни. Девочка должна была лететь одна. Представители компании сказали, что надо подождать, может, после рассадки пассажиров появится место. Не нашлось. В итоге нам пообещали вернуть деньги за билеты. Прийти они должны в течение 12 дней. Но хорошо, что сразу оформили билет, но он оказался только на следующий день, также на утренний рейс» — пояснила родительница.