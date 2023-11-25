В Госдуме предложили разработать указ о мерах поддержки многодетных семей

«Самым большим подарком для многодетных семей будет указ о статусе и мерах поддержки. Потому что не думаю, что в регионах многодетные будут как-то обделены вниманием. Но нужен федеральный нормативный документ, который бы распространялся на все субъекты. Нужен большой комплексный закон. А мелкими подачками создавать имитацию заботы о многодетных не стоит», — считает Останина.