Синоптик сообщил об опасной погоде в 14 регионах России

"Там пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом, а порывы ветра будут достигать 22-27 м/с. На реках ожидаются подъемы уровней воды, возрастет риск схода селевых потоков, а волнение моря будет до 6 баллов. Кроме того, существует опасность формирования смерчей над морем", - сказал метеоролог.