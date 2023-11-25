Стало известно о девочке с ранениями среди эвакуированных из Газы россиян

В числе граждан России , доставленных спецрейсом МЧС РФ в Москву из сектора Газы, есть девочка с ранениями минно-взрывного характера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на медицинские службы.

На борту воздушного судна было 105 россиян и членов их семей, в том числе 55 детей, эвакуированных из Газы. До этого МЧС России опровергло информацию о том, что часть россиян при содействии ведомства пересекла находящийся на границе сектора Газа и Египта контрольно-пропускной пункт "Рафах" вне официальных списков. 12 ноября МЧС РФ сообщило о начале эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет через пропускной пункт "Рафах". В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.