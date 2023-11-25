Более половины жителей России слушают музыку каждый день

Ежедневное прослушивание музыки назвали частью своей жизни более 60% жителей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический центр НАФИ.

Включают любимые песни с разной периодичностью абсолютное большинство участников исследования — 98%. Каждый день делают это 61% опрошенных, два-три раза в неделю — 23%. Еще 15% предпочитают слушать музыку несколько раз в месяц или реже.

При этом 67% респондентов не платят за музыкальный контент. Расходы на музыку есть в бюджете 31% жителей страны. Используют стриминговые сервисы 22% россиян. Каждый пятый — 20% — платит за вход на концерты. Приобретают музыку на физических носителях 9% респондентов, мерч — 5%. 4% готовы потратиться на донаты артистам — в среднем такие расходы составляют 600 рублей.

Интересно, что горожане любят музыку больше жителей сельской местности (63% против 54% соответственно). Среди мужчин больше меломанов, чем среди женщин (64% против 58%). Также чаще остальных слушают песни респонденты, получившие высшее образование (67%), и сотрудники офисов — специалисты и менеджеры среднего звена (77%).