Названа цель поездки дипломатов из Британии и США в Мурманск

Названа цель поездки британских и американских дипломатов в Мурманск
Британские и американские дипломаты посетили Мурманск, чтобы отдать дань памяти павшим в годы Первой и Второй мировых войнах и других военных конфликтах. Об этом сообщили посольстве Великобритании в РФ, передает «РИА Новости».
В диппредставительстве отметили, что каждый год в ноябре во многих странах, в том числе и в Великобритании «вспоминают павших в годы Первой и Второй мировых войнах и в последующих военных конфликтах». В связи с этим британские и американские представители посольств и приняли решение посетить город-герой Мурманск, добавили там.
«Мы будем всегда чтить советских и британских моряков — участников Арктических конвоев — и летчиков наших стран, которые совместно защищали корабли, доставлявшие столь необходимые грузы в Советский Союз через порты Мурманска и Архангельска», — приводятся в тексте слова атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл.
Одним из памятников, которые посетили британские и американские дипломаты стал мемориал подводной лодки «Курск», сообщили в посольстве.