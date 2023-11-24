Названа цель поездки дипломатов из Британии и США в Мурманск

Британские и американские дипломаты посетили Мурманск , чтобы отдать дань памяти павшим в годы Первой и Второй мировых войнах и других военных конфликтах. Об этом сообщили посольстве Великобритании в РФ , передает «РИА Новости».

В диппредставительстве отметили, что каждый год в ноябре во многих странах, в том числе и в Великобритании «вспоминают павших в годы Первой и Второй мировых войнах и в последующих военных конфликтах». В связи с этим британские и американские представители посольств и приняли решение посетить город-герой Мурманск, добавили там.