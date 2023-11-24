Петербурженка донесла на таксиста, высказавшегося об СВО во время поездки

В Петербурге пассажирка донесла на таксиста после разговора об СВО во время поездки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Россиянка донесла на таксиста после разговора об СВО во время поездки
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По информации издания, инцидент произошел во время поездки женщины на такси от Московского вокзала неделю назад. В пути водитель разговорился с пассажирской о специальной военной операции, но петербурженка взгляды мужчины не оценила.

Женщина увидела опасность в словах таксиста, который якобы дискредитировал российскую армию, обсуждая с ней СВО. По ее словам, мужчина сочувствовал украинским военным. Петербурженка сделала вывод, что водитель может быть потенциальным террористом.

Она обратилась в полицию с заявлением. О подозрительном, по мнению петербурженки, мужчине она сообщила в электронной форме.

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