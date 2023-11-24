Организаторы фестиваля начинающих цирковых артистов объявили состав жюри

Организаторы международного Детского и молодежного фестиваля "На языке мира" объявили состав жюри, который будет оценивать цирковые коллективы, сообщает пресс-служба Росгосцирка.

В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители из России, Казахстана, Беларуси, Аргентины, Кыргызстана, Таджикистана и Вьетнама.