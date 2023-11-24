Организаторы фестиваля начинающих цирковых артистов объявили состав жюри
Организаторы международного Детского и молодежного фестиваля "На языке мира" объявили состав жюри, который будет оценивать цирковые коллективы, сообщает пресс-служба Росгосцирка.
В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители из России, Казахстана, Беларуси, Аргентины, Кыргызстана, Таджикистана и Вьетнама.
В состав жюри вошли: генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, известный итальянский клоун Дэвид Ларибле, руководитель продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Гия Эрадзе, главный режиссер компании "Росгосцирк" Елена Петрикова и многие другие.
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