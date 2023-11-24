Омбудсмен назвала число детей, убитых родителями в России за 2022 год

За прошлый год в России 80 детей погибли, став жертвами своих родителей, это жуткая цифра, заявила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова во время «Открытого диалога».

Омбудсмен отметила, что опирается на статистические данные, согласно которым за последний год более 100 тыс. преступлений было совершенно против несовершеннолетних.

«В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями», — цитирует её РИА Новости.

Для профилактики таких преступлений разрабатывается стратегия комплексной безопасности детей, напомнила она.

«Надеюсь, что вот реализация позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере», — сказала Львова-Белова.