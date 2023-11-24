Одну тюрьму в России назвали «экономическим феноменом»

«Черный дельфин» — это тюрьма экономический феномен: заключенные сами себя обеспечивают. Они несколько лет назад организовали такое количество производств, что эта колония, по сути, обеспечивает весь тот маленький городок Соль – Илецк, где она располагается. Они делают мебель для кафе, какие-то металлоконструкции, они пекут там хлеб и тому подобное. У осужденных нет выбора работать или не работать. Для общества это хорошая история, потому что люди не будут предъявлять претензии к заключенному, который сам себя обеспечивает, — рассказала она.