СМИ: папа Римский заболел воспалением легких

Папа Римский Франциск заболел воспалением легких, из-за чего ему пришлось перенести полуденную речь на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, большую часть послания пришлось зачитать помощнику понтифика. Папа Римский в это время находился в резиденции в часовне. Сейчас у Франциска наблюдался сильный кашель, передает агентство.

Недавно председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах.

22 ноября Папа Римский в рамках всеобщей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане сообщил, что он встретился с родственниками семей из Израиля и Палестины. Ситуацию на Ближнем Востоке он назвал «больше, чем войной» и терроризмом.