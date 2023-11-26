СМИ: папа Римский заболел воспалением легких

Reuters: Папа Римский Франциск заболел воспалением легких
Папа Римский Франциск заболел воспалением легких, из-за чего ему пришлось перенести полуденную речь на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, большую часть послания пришлось зачитать помощнику понтифика. Папа Римский в это время находился в резиденции в часовне. Сейчас у Франциска наблюдался сильный кашель, передает агентство.
Недавно председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах.
22 ноября Папа Римский в рамках всеобщей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане сообщил, что он встретился с родственниками семей из Израиля и Палестины. Ситуацию на Ближнем Востоке он назвал «больше, чем войной» и терроризмом.
В середине сентября стало известно о желании Папы римского провести новую встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Тогда посол РФ в Ватикане Иван Солтановский отметил, что Франциск с теплотой вспомнил встречу с патриархом в Гаване.