В Херсонской области отменили введенный из-за разрушения ГЭС режим ЧС

По его словам, полностью завершены работы по ликвидации последствий разрушения ГЭС — очищены от воды 22 населенных пункта, полностью восстановлена связь, почти полностью — газоснабжение и центральное водоснабжение. В ряде городов и сел пробурены новые артезианские скважины.