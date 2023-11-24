Сальдо заявил о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Ликвидация последствий подтопления, вызванного катастрофой на Каховской ГЭС, завершена, режим чрезвычайной ситуации регионального характера отменен. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате в зону подтопления попали 35 населенных пунктов и территорий, в Херсонской области затопило почти 22,3 тысячи домов.

Причиной происшествия стала серия ударов украинских войск по станции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Разрушения привели к серьезному ущербу для экологии. В частности, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра.

По словам Сальдо, «из-за намеренного разрушения киевским режимом плотины ГЭС» на левобережье Днепра были затоплены 23 населенных пункта, погибли 59 человек, госпитализированы 175 человек, а имуществу был нанесен огромный ущерб.

«В ликвидации последствий катастрофы кроме местных специалистов приняли участие тысячи сотрудников МЧС, волонтеров общественных организаций, медработников из многих регионов России, а также военнослужащие. К настоящему времени полностью освобождены от воды 22 населенных пункта», — рассказал он.

Глава региона отметил, что была проделана большая работа по восстановлению, включавшая как осушение улиц и зданий и уборку мусора, так как восстановление связи,

газоснабжения и водоснабжения.