Охлобыстин сообщил об ухудшении здоровья Ефремова в колонии

— Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал. К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже. Но для такого больного человека такой режим — это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода, — сказал Охлобыстин в интервью для aif.ru.