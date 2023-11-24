«Больной насквозь»: Охлобыстин сообщил об ухудшении здоровья Ефремова в колонии
Актер Михаил Ефремов, который находится в колонии, пересмотрел свои взгляды на жизнь и верит в скорое освобождение. Об этом сообщил его коллега Иван Охлобыстин.
По словам знаменитости, здоровье актера сильно пошатнулось и ухудшается с каждым днем.
— Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал. К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже. Но для такого больного человека такой режим — это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода, — сказал Охлобыстин в интервью для aif.ru.
Михаил Ефремов уже несколько лет находится в колонии: в 2020 году его осудили за смертельную аварию на Смоленской площади. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы.
В месте заключения Ефремова навещают его друзья. Актер поправил здоровье, но страдает из-за выпавших нижних зубов, сообщил ранее актер Иван Охлобыстин.
10 ноября Ефремову исполнилось 60 лет. Почему судьба известного актера сложилась так трагично — в материале «Вечерней Москвы».