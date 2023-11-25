Мэр Пензы прокомментировал реакцию на его слова о некрополях в школах

Мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста свои слова о том, что в школах пока не надо создавать "некрополи" из мемориальных табличек в память об участниках спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал «Басенко Александр Николаевич»

"Накануне из моего сообщения о том, что делается в Пензе для увековечения памяти наших воинов, были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова", - сказал он.

Басенко призвал найти уважение бойцам и прекратить информационную спекуляцию. По его словам, в школах планируют создать "уголки в память о бойцах", также в Пензе может появиться мемориал в память о пензенцах-участниках СВО.

24 ноября мэр Пензы в ходе сессии Пензенской городской думы предложил отложить установку на школах мемориальных досок в память об участниках специальной военной операции на Украине. По его словам, обилие табличек может превратить школу в "некрополь" и навредить психике детей, а власти должны "работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию".

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