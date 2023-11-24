В Роструде рассказали, почему россияне отказывают работодателям
Две трети россиян, 68%, отказывали работодателю после того, как получали приглашение на работу. Это показал опрос, проведенный на портале "Работа России". В нем приняли участие более 7 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роструда.
Самая популярная причина отказа - одновременно получили приглашение от нескольких работодателей. О таких ситуациях сообщил 51% респондентов.
14% опрошенных прислушались к голосу интуиции, поэтому отказались работать у конкретного работодателя. Еще 13% - потенциальный руководитель не понравился.
11% остались не удовлетворены атмосферой в офисе и столько же передумали менять работу, потому что на текущем месте повысили в должности или подняли зарплату.
Выбирая работодателя, работники чаще всего обращают внимание:на размер заработной платы - так ответило 45% респондентов. Для 15% важен график работы и для 14% - репутация компании.