В Роструде рассказали, почему россияне отказывают работодателям

Две трети россиян, 68%, отказывали работодателю после того, как получали приглашение на работу. Это показал опрос, проведенный на портале "Работа России". В нем приняли участие более 7 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роструда.

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Самая популярная причина отказа - одновременно получили приглашение от нескольких работодателей. О таких ситуациях сообщил 51% респондентов.

14% опрошенных прислушались к голосу интуиции, поэтому отказались работать у конкретного работодателя. Еще 13% - потенциальный руководитель не понравился.

11% остались не удовлетворены атмосферой в офисе и столько же передумали менять работу, потому что на текущем месте повысили в должности или подняли зарплату.