«Безобразие»: мэра Кисловодска возмутили пасущиеся в городе коровы

Коровы устроили лежбище у мемориального комплекса «Журавли» в Кисловодске и съели «вкусный» газон. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев, заверив, что будут приняты меры.

Глава города выложил видео, сделанное в 6:30 утра, на котором видно, что несколько коров лежат на газоне напротив мемориала, установленного в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Рядом с ними находится куча навоза.

«Мемориал «Журавли». Ухоженный газон. Был», — констатировал Евгений Моисеев.

Он подчеркнул, что власти города уже попросили краевую думу, «обвести края законодательства» и усилить ответственность владельцев за незаконный выпас коров «на красивых и «вкусных» газонах и улицах» Кисловодска.

«Уверены, депутаты поддерживают нашу инициативу. Тогда это безобразие полностью искореним. Неуважаемые владельцы скота - не стыдно???» — поинтересовался он.

Ранее Верховный суд России встал на сторону владельца коровы в споре с водителем, врезавшимся в животное на машине в городе Бикине Хабаровского края. Водитель не заметил идущую по дороге корову из-за темноты. Хозяин животного, который оставил его без присмотра, получил штраф на 800 рублей, а водитель обратился в суд с иском о компенсации за ремонт машины. Суд обязал владельца оплатить 70% стоимости ремонта транспортного средства.