В Госдуме предложили уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев направил главе министерства труда и соцзащиты РФ Антону Котякову инициативу о необходимости уравнять в Семейном кодексе понятия "брак" и "семейный союз". Москва24

"Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс РФ и закрепить юридическую равнозначность терминов "брак" и "семейный союз". Таким образом, у граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины", - отмечается в документе. В случае поддержки инициативы депутат просит Котякова поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать. ТАСС