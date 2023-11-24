Сербский историк Драга Мастилович награжден в России медалью "За жертвенное служение"

"Благодаря усилиям Драги Мастиловича, в Университете Восточного Сараево был открыт Центр русского языка, лингафонный кабинет, организуются фестивали российского кино, реализуется новая учебная программа "Русский язык, литература и международные отношения", проводятся научные конференции по противодействию фальсификации истории, - отметил Вячеслав Остапчук. - Своим студентам ученый указывает на важность восстановления связей между двумя ветвями одного народа - русского и сербского, которые когда-то в истории разошлись своими путями, но при этом ни одни, ни другие никогда не теряли ощущение принадлежности к единому целому, что базируется на вере, генетическом коде, исторических вызовах и одной судьбе. В 90-е годы прошлого столетия Драга Мастилович с оружием в руках защищал свое Отечество и Веру, в том числе и от натовских агрессоров, главной целью которых всегда являлось Православие. Профессор вместе с российскими и сербскими коллегами непрестанно борется за Истину, разоблачает попытки исторического ревизионизма".