Сербский историк Драга Мастилович награжден в России медалью "За жертвенное служение"
Директор Института исторических наук Университета Восточного Сараево Драга Мастилович награждается медалью "За жертвенное служение" во имя святых Благоверных князей Бориса и Глеба.
Решение о награждении историка принял Центральный Совет Общероссийского общественного движения "Россия Православная" в знак общественного признания и благодарности за значительный вклад в изучение и сохранение русского культурного наследия в Сербии и Боснии и Герцеговине, в сближение и взаимообогащение российской и сербской культур, многолетнее служение Православной Церкви.
Председатель Центрального совета "России Православной" Вячеслав Остапчук рассказал корреспонденту "Российской газеты" о заслугах выдающегося сербского историка.
"Благодаря усилиям Драги Мастиловича, в Университете Восточного Сараево был открыт Центр русского языка, лингафонный кабинет, организуются фестивали российского кино, реализуется новая учебная программа "Русский язык, литература и международные отношения", проводятся научные конференции по противодействию фальсификации истории, - отметил Вячеслав Остапчук. - Своим студентам ученый указывает на важность восстановления связей между двумя ветвями одного народа - русского и сербского, которые когда-то в истории разошлись своими путями, но при этом ни одни, ни другие никогда не теряли ощущение принадлежности к единому целому, что базируется на вере, генетическом коде, исторических вызовах и одной судьбе. В 90-е годы прошлого столетия Драга Мастилович с оружием в руках защищал свое Отечество и Веру, в том числе и от натовских агрессоров, главной целью которых всегда являлось Православие. Профессор вместе с российскими и сербскими коллегами непрестанно борется за Истину, разоблачает попытки исторического ревизионизма".
"Российская газета" присоединяется к поздравлениям Драги Мастиловича по случаю награждения, а также Крестной Славы семьи ученого (празднуется день семейного святого, 24 ноября - король Сербии Стефан Урош III Дечанский). Профессор неоднократно давал интервью и комментарии нашему изданию по поводу ситуации на Балканах, помогал нашим читателям лучше разобраться в хитросплетениях и исторических причинах тех или иных событий в регионе.