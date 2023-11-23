Крымчан предупредили о циклоне

«В Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. 26 и 27 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28-33 метров в секунду, местами до 38 метров в секунду», — говорится в тексте.

В региональном управлении МЧС РФ отметили, что данный циклон представляет опасность, в том числе он может привести к ЧС на объектах энергетики, ДТП и происшествиям в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива. На этом фоне в ведомстве призвали местных жителей сохранять бдительность и не посещать представляющие опасность места. Кроме того на полуострове объявили штормовое предупреждение.