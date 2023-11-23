В Геленджике побывали 4 млн туристов с начала года
Геленджик принял около четырёх миллионов туристов с начала 2023 года, что на 10% больше, чем годом ранее. В настоящее время на курорте отдыхают 12 тыс. гостей, в выходные их число вырастает до 25 тыс.
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Для жителей и туристов оборудовано 12 зимних пляжей.
До конца ноября на курорте забронировано в среднем 64% номерного фонда.
Ранее телеканал «360» сообщал, что туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.