Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время «чёрной пятницы»

Роскомнадзор рассказал российским покупателям о том, как не стать жертвой мошенников во время распродаж в «чёрную пятницу».

В ведомстве предупредили, что мошенники пользуются тем, что люди теряют бдительность в погоне за максимальными скидками. Чтобы не потерять деньги, пользователям онлайн-магазинов нужно внимательно читать отзывы перед покупкой, а также не пользоваться подозрительными и плохо работающими сайтами.