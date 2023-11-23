Роскомнадзор рассказал, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

Роскомнадзор рассказал российским покупателям о том, как не стать жертвой мошенников во время распродаж в «чёрную пятницу».

Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время «чёрной пятницы»
© РИА Новости

В ведомстве предупредили, что мошенники пользуются тем, что люди теряют бдительность в погоне за максимальными скидками. Чтобы не потерять деньги, пользователям онлайн-магазинов нужно внимательно читать отзывы перед покупкой, а также не пользоваться подозрительными и плохо работающими сайтами.

Помимо этого, ведомство рекомендует покупателям внимательно ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей, чтобы уметь защитить себя в случае обмана.

«В погоне за скидками мы иногда теряем бдительность и вместо выгодной покупки можем лишиться денег или передать в руки злоумышленников свои персональные данные», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, когда «чёрная пятница» начнётся в России.

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