Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время «чёрной пятницы»

Роскомнадзор рассказал, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»
Роскомнадзор рассказал российским покупателям о том, как не стать жертвой мошенников во время распродаж в «чёрную пятницу».
В ведомстве предупредили, что мошенники пользуются тем, что люди теряют бдительность в погоне за максимальными скидками. Чтобы не потерять деньги, пользователям онлайн-магазинов нужно внимательно читать отзывы перед покупкой, а также не пользоваться подозрительными и плохо работающими сайтами.
Помимо этого, ведомство рекомендует покупателям внимательно ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей, чтобы уметь защитить себя в случае обмана.
«В погоне за скидками мы иногда теряем бдительность и вместо выгодной покупки можем лишиться денег или передать в руки злоумышленников свои персональные данные», — добавили в Роскомнадзоре.
Ранее стало известно, когда «чёрная пятница» начнётся в России.