Михаил Касьянов включен в реестр иностранных агентов

Михаил Касьянов включён в реестр иностранных агентов
Политик Михаил Касьянов включён в реестр иностранных агентов. Министерство юстиции России. утверждает, что он, в частности, распространял ложную информацию о работе властей Российской Федерации, а также выступал против специальной военной операции на Украине.
«Наряду с лицами, включёнными в реестр иностранных агентов, является членом «Антивоенного Комитета России» — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации», — сообщает Минюст.
Сейчас Касьянов проживает за пределами России.
2 июня в «Парнасе» сообщили, что лидер партии Касьянов покинул Россию.