Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу

Она состоится в конце ноября – начале декабря в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Но решение принять или нет приглашение, стоит за главой РПЦ», — рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Ранее сообщалось, что Франциск примет участие в посвящённой изменению климата встрече, которая пройдёт в Дубае с 1 по 3 декабря, а накануне будет в Абу-Даби.