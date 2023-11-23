Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу
Она состоится в конце ноября – начале декабря в Объединённых Арабских Эмиратах.
«Но решение принять или нет приглашение, стоит за главой РПЦ», — рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Ранее сообщалось, что Франциск примет участие в посвящённой изменению климата встрече, которая пройдёт в Дубае с 1 по 3 декабря, а накануне будет в Абу-Даби.
Встреча патриарха Кирилла и папы римского состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Она стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.