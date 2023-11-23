В Москву вылетел еще один самолет с эвакуированными из Газы россиянами
В Россию вылетел ещё один самолёт с группой эвакуированных из Газы россиян. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
Отмечается, что на борту Ил-76 находится группа россиян, а также их родственников. Точное количество пассажиров пока не уточняется.
«Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву», — сказано в сообщении МЧС.
Напомним, что это уже не первая группа эвакуированных из Газы россиян, прилетевших в Москву. Ранее в аэропорту Домодедово сел спецборт МЧС из Каира, на котором находилось 98 эвакуированных.
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