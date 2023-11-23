В России может появиться норма по минимальному шрифту на продуктах
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением к Минпромторгу ввести нормы о минимально допустимом шрифте на продуктах питания. Об этом сообщает «RT на русском».
Отмечается, что письмо с соответствующим предложением было отправлено главе Минпромторга Денису Мантурову. В нём отмечается, что миллионы клиентов магазинов в России ежедневно сталкиваются с просьбами от других посетителей прочесть им какую-либо информацию с упаковки товара. Кроме того, Орлов также добавил, что на некоторых упаковках используется настолько мелкий шрифт, что даже посетители с хорошим зрением могут испытать сложности.
«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности, контакт для претензий покупателей и т. п.), размещаемой на розничной таре (упаковке) продовольственной продукции», — написал он в своём сообщении.
Ранее Минпромторг разработал критерии для производителей беспилотников.