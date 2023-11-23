В России может появиться норма по минимальному шрифту на продуктах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением к Минпромторгу ввести нормы о минимально допустимом шрифте на продуктах питания. Об этом сообщает «RT на русском» .

Отмечается, что письмо с соответствующим предложением было отправлено главе Минпромторга Денису Мантурову. В нём отмечается, что миллионы клиентов магазинов в России ежедневно сталкиваются с просьбами от других посетителей прочесть им какую-либо информацию с упаковки товара. Кроме того, Орлов также добавил, что на некоторых упаковках используется настолько мелкий шрифт, что даже посетители с хорошим зрением могут испытать сложности.