За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тыс. рублей

По его словам, речь идет уже не о самих иноагентах, а тех, кого стали называть третьими лицами. "Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина, а забыл промаркировать (что он иноагент - прим. ТАСС). Книги - то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", - сказал Свириденко. ТАСС