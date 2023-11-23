За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тыс. рублей

Лица, распространяющие материалы иностранных агентов без маркировки, могут получить штраф в размере до 500 тысяч рулей, заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Ura.Ru
По его словам, речь идет уже не о самих иноагентах, а тех, кого стали называть третьими лицами. "Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина, а забыл промаркировать (что он иноагент - прим. ТАСС). Книги - то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", - сказал Свириденко. ТАСС
Свириденко отметил, что штрафы могут заставить платить библиотеки, университеты, телевидение и простых граждан, и добавил, что положение о штрафах начнет действовать с конца ноября. Lenta.ru