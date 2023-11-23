Ветеринары нашли виновника эпидемии у собак в США

Специалисты из Ветеринарно-диагностической лаборатории Университета штата Нью-Гэмпшир (США) нашли неизвестную ранее бактерию, которая может быть виновна в эпидемии опасной для собак инфекции, выявленной уже в 12 штатах страны.

Исследование 70 инфицированных собак помогло обнаружить новую бактерию, которая отличается от других меньшими размерами тела и генома. Согласно гипотезе исследователей, именно этот микроорганизм стал причиной опасной для питомцев инфекции, обнаруженной уже в 12 штатах США.

В данный момент исследователи заняты разработкой лекарства. По признанию ветеринаров, пока их усилия не принесли успехов, однако открытие новой бактерии должно помочь в дальнейших исследованиях — исходя из структуры найденного микроорганизма, учёные полагают, что он может оказаться уязвимым для доксициклина.

Ветеринары также добавили, что симптомы опасной болезни напоминают «собачью простуду» — кашель, насморк и чихание. Однако новая болезнь быстро перерастает в опасную пневмонию. В некоторых случаях питомец может умереть в течение суток. Исследователи также подчёркивают, что болезнь поражает все породы собак, но не распространяется на людей. При этом каких-либо профилактических мер, как и способов лечения новой болезни, на данный момент нет. Чтобы свести риск заболевания к минимуму, владельцам собак рекомендуют временного ограничить контакты питомцев с другими животными, в особенности не оставлять их в питомниках.