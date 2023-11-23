Михалков отказался работать с релокантами

Режиссер Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами. Свободная Пресса

«Я не хочу и не буду с ними [релокантами] работать. Кто хочет, тот пусть работает», — сказал кинематографист в беседе с журналистами. Lenta.ru