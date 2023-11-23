Адвокат прокомментировала инцидент с высадкой подростка из маршрутки на мороз
Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала инцидент, в ходе которого пассажир силой вытолкал подростка из автобуса на мороз, и высказалась о возможном наказании для мужчины.
22 ноября в Омской области один из пассажиров маршрутки вытолкал подростка на мороз против его воли, после чего водитель продолжил движение. По словам юноши, его высадке из транспорта предшествовал конфликт с пассажирами. На остановке в районе деревни Новоселецк в газель зашла пенсионерка, которой подросток отказался уступать место, потому что у него сильно болел живот и он не мог стоять. Тогда один из пассажиров в агрессивной форме вытолкал юношу из маршрутки. Подросток утверждает, что он оказался один на трассе в мороз. Несовершеннолетний связался с матерью, и через некоторое время его забрали родственники, приехавшие за ним на авто. После случившегося мать подростка написала заявление в правоохранительные органы. Областная прокуратура организовала проверку инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пассажир, который вытолкал подростка из маршрутки, взял на себя некую распорядительную или даже правоохранительную функцию - ту функцию, которой он не обладает. У него нет компетенции распоряжаться и давать другим гражданам РФ, в том числе несовершеннолетним, указания и говорить, что им делать, как им себя вести. Подросток заплатил за проезд, и он объяснил, что не может уступить место, поскольку плохо себя чувствует. А мужчина применил насилие, вытолкав молодого человека. У нас есть статья 330 Уголовного Кодекса РФ - "Самоуправство", согласно которой ему может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 5 лет. И я не ставлю под сомнение тот факт, что при нормальном расследовании и нормальной квалификации это дело может дойти до суда. При этом, может быть, мужчина получит условный срок. Но, полагаю, этот гражданин должен быть привлечен к уголовной ответственности. Если у нас каждый будет устраивать такой самосуд, то получится анархия. Таких случаев самоуправства сейчас очень много, и здесь, конечно, должна быть общественная огласка. Почему люди, которые из себя ничего не представляют, строят из себя полицейских? Просто мужчина увидел юного парнишку, с которым можно легко справиться, и начал самоутверждаться. Наверное, он получил удовольствие от того, что почувствовал силу, почувствовал свою власть над человеком. Но если у нас каждый начнет наводить порядок так, как ему хочется, то будет просто страшно ходить по улицам.Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву
В ходе расследования правоохранители также должны будут выяснить, был ли подростку причинен причинен существенный вред, отметила юрист.
"Они оценят, какой вред был нанесен. Это, в том числе, зависит от того, какой был мороз. Минус 15, минус 20 градусов? Подросток, как сообщается, отмечал, что у него сильно болел живот. Может быть, он отравился или даже гриппует, а его вот так выкинули на мороз за восемь километров от дома. Это вне всякого понимания!" - заявила Ярмуш.
Она также высказалась о наказании для водителя, который продолжил движение после высадки несовершеннолетнего.
"Водитель, безусловно, должен получить взыскание по Трудовому кодексу. Как минимум - строгий выговор. Но, думаю, такого водителя надо увольнять. Он оказывает услуги, и за его услугу заплатили. Но он эту услугу не выполнил. Более того, он допустил такое самоуправство и, может быть, даже потворствовал ему. Родители подростка могут обратиться с претензией об оказании услуг ненадлежащего качества", — отметила Ярмуш, добавив, что вслучае выявления других серьезных нарушений в работе компании-перевозчика ее могут лишить лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров.
Ранее президент РФ подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников, который касается лиц младше 16 лет, напомнила адвокат.
"Когда происходили подобные случаи, даже глава государства указывал, что так поступать нельзя... В связи с тем, что в данном случае парню уже исполнилось 16 лет, суд может применить не сам закон, а аналогию с законом. Он все еще несовершеннолетний, и при этом он заплатил за проезд. Суд будет учитывать все эти факторы", — заключила Ярмуш.
Ранее в Красноярске агрессивный пассажир автобуса распылил перцовый баллончик в лицо кондуктора.