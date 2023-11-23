Адвокат прокомментировала инцидент с высадкой подростка из маршрутки на мороз

Пассажир, который вытолкал подростка из маршрутки, взял на себя некую распорядительную или даже правоохранительную функцию - ту функцию, которой он не обладает. У него нет компетенции распоряжаться и давать другим гражданам РФ, в том числе несовершеннолетним, указания и говорить, что им делать, как им себя вести. Подросток заплатил за проезд, и он объяснил, что не может уступить место, поскольку плохо себя чувствует. А мужчина применил насилие, вытолкав молодого человека. У нас есть статья 330 Уголовного Кодекса РФ - "Самоуправство", согласно которой ему может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на срок до 5 лет. И я не ставлю под сомнение тот факт, что при нормальном расследовании и нормальной квалификации это дело может дойти до суда. При этом, может быть, мужчина получит условный срок. Но, полагаю, этот гражданин должен быть привлечен к уголовной ответственности. Если у нас каждый будет устраивать такой самосуд, то получится анархия. Таких случаев самоуправства сейчас очень много, и здесь, конечно, должна быть общественная огласка. Почему люди, которые из себя ничего не представляют, строят из себя полицейских? Просто мужчина увидел юного парнишку, с которым можно легко справиться, и начал самоутверждаться. Наверное, он получил удовольствие от того, что почувствовал силу, почувствовал свою власть над человеком. Но если у нас каждый начнет наводить порядок так, как ему хочется, то будет просто страшно ходить по улицам.

Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву