На 110-м году жизни в Париже умерла французская пианистка Колетт Маз

19 ноября в родном Париже скончалась французская пианистка Колетт Маз. Минувшим летом ей исполнилось 109 лет.

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Тогда же вышел последний альбом артистки - "109 лет фортепиано", на нем Маз играла Гершвина, Шумана, Дебюсси.

Колетт скончалась в своем доме, об этом 21 ноября СМИ сообщила ее семья. Причина не называется. Траурные церемонии запланированы на 28-е.

Отмечено, что Маз практически до последнего играла на фортепиано не менее четырех часов в сутки.

Колетт Клэр Солнье родилась в 1914 году в обеспеченной семье. На фортепиано играла с пяти лет, при этом родители были против намеченной Колетт карьеры профессиональной пианистки.