В Петербурге заметили снежуру

На реке Екатерингофке в Санкт-Петербурге появилась снежура. Фотографии причудливых узоров на поверхности водоема опубликовала «Комсомольская правда».

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Это необычное природное явление возникает, когда обильный снег, падая в воду почти нулевой температуры, не тает, а смешивается с ней. Сбиваясь в вязкую массу на поверхности водоема, снег под действием ветра собирается складками.

Ранее жители Курил запечатлели над вулканом Тятя неподвижные лентикулярные облака. Как правило, они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.