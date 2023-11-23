Ида Галич похвасталась новым дорогим автомобилем: фото

Ида Галич стала счастливой обладательницей нового дорогого автомобиля. Блогер и ведущая приобрела Мersedes черного цвета со светлым кожаным салоном. Ида не смогла сдержать эмоции от покупки и поделилась радостью в своем Telegram-канале. «Добро пожаловать в семью, красотка», — подписала снимки звезда и предложила подписчикам вместе выбрать имя для ее новой машины. Читатели канала ведущей поздравляют ее и предлагают первые варианты. Среди них — Черная пантера, Фрося и Маруся. Как мы понимаем, конкурс на лучшее имя для новенького мерседеса Иды продолжается!