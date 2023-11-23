Демограф назвал последствие ограничений абортов в России

Молодежь будет меньше заниматься сексом из-за ограничения абортов в России. Такое возможное последствие назвал демограф Алексей Ракша, его слова приводит РИА Новости.

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«Если молодое поколение поймет, что выбора нет, возможно, оно будет меньше заниматься сексом или более ответственно относиться к контрацепции», — заявил демограф, объяснив, что незапланированных детей может стать меньше.

По его убеждению, запрет на проведение абортов в российских регионах не повысит рождаемость, а может дать обратный эффект.

Ракша отметил, что общемировой тренд на виртуализацию реальности также влияет на снижение рождаемости. Специалист уточнил, что люди позже заводят личные отношения, чаще знакомятся в интернете и меньше занимаются сексом.

Ранее частные клиники нескольких регионов России отказались от проведения абортов, а в Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в октябре Минздрав России ужесточил оборот препаратов для абортов, документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.