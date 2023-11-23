Демограф назвал последствие ограничений абортов в России

Молодежь будет меньше заниматься сексом из-за ограничения абортов в России. Такое возможное последствие назвал демограф Алексей Ракша, его слова приводит РИА Новости.

Демограф назвал последствие ограничений абортов в России
© Lenta.ru

«Если молодое поколение поймет, что выбора нет, возможно, оно будет меньше заниматься сексом или более ответственно относиться к контрацепции», — заявил демограф, объяснив, что незапланированных детей может стать меньше.

По его убеждению, запрет на проведение абортов в российских регионах не повысит рождаемость, а может дать обратный эффект.

Ракша отметил, что общемировой тренд на виртуализацию реальности также влияет на снижение рождаемости. Специалист уточнил, что люди позже заводят личные отношения, чаще знакомятся в интернете и меньше занимаются сексом.

Ранее частные клиники нескольких регионов России отказались от проведения абортов, а в Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в октябре Минздрав России ужесточил оборот препаратов для абортов, документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в ближайшее время нижняя палата парламента рассмотрит законопроект об исключении искусственного прерывания беременности из числа услуг, предоставляемых коммерческими медорганизациями по всей России. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается парламентариями всех фракций.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости