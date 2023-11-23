Названа причина смерти военкора «России 24» Максудова

Военный корреспондент «Россия 24» Борис Максудов умер в результате множественных осколочных ранений после сброса ВОГ с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, у Максудова были несколько открытых переломов и сильная кровопотеря. Он скончался, не приходя в сознание, во время транспортировки в госпиталь в Джанкой.

Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов — в этот момент они готовили материалы об обстрелах украинской армией населенных пунктов Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения — его эвакуировали в медицинское учреждение.