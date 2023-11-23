Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы в четверг, 23 ноября, произошла задержка и отмена 34 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
© РИА Новости

Как стало известно, в Шереметьево 12 самолетов вылетели с опозданием. В Домодедово семь отправлений задержали, еще два вылета не состоялись. Во Внуково отложили десять рейсов, а три — отменили.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Информации об изменении расписания в аэропорту Жуковский нет. О причинах сбоя времени вылета десятков воздушных судов в столичных авиагаванях также не сообщается.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости