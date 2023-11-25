В МЧС России сообщили об эвакуации более 100 россиян из сектора Газа

В аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами, сообщили в ведомстве.

«Сегодня из Каира на Родину вернулись 105 граждан России и члены их семей, в том числе 55 детей, эвакуированных из сектора Газа», — говорится в заявлении.

Это уже восьмой спецрейс МЧС, который эвакуировал российских граждан и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта. С начала операции в Россию доставили более 760 человек, включая 360 детей.