Володин: России и Китаю важно обмениваться практиками в образовании

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации.

Об этом он рассказал на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

«Нам важно обмениваться опытом, лучшими практиками, чтобы идти вместе вперёд, создавая передовые отрасли и инновации», — приводит слова Володина РИА Новости.

Ранее Володин передал председателю КНР Си Цзиньпину добрые пожелания от президента России Владимира Путина.