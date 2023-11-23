Аналитики назвали самые востребованные подарки ко Дню матери

В преддверии Дня матери, 26 ноября, аналитики провели опрос и выяснили, как россияне относятся к этому празднику, а также назвали самые востребованные подарки среди мам всех возрастов.

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Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении RT, 71% женщин и мужчин от 25 до 60 лет знают о Дне матери, среди них правильную дату из предложенных вариантов выбрали 65% респондентов.

Отвечая на вопрос о наиболее подходящих подарках, половина опрошенных признались, что предпочитают словесные поздравления, отмечается в исследовании маркетплейса «Мегамаркет».

При этом подарки готовят 35% знающих о празднике респондентов, а 17% устраивают семейное торжество.

По словам экспертов, чаще всего мамам покупают цветы, кондитерские изделия и парфюмерию.

Сами мамы заявили, что в топ самых желанных подарков входят цветы, подарочные сертификаты / деньги, парфюмерия, кондитерские изделия, украшения и драгоценности.

При этом чем меньше возраст опрашиваемых, тем более открыто они относятся к подаркам, в отличие, например, от старшего поколения.

«Женщины в возрасте 25—34 лет чаще отмечали электронику и средства ухода в качестве желанного подарка. Респондентки 35—44 лет больше ценят товары для хобби, книги и электронику. Мамы в возрасте 45—60 лет хотели бы получить принадлежности для хобби, книги, кофе и чай», — подчёркивается в исследовании.

Кроме того, как выяснили аналитики, День матери — третий по узнаваемости семейный праздник. Участники опроса выбрали его после Международного женского дня и Дня защиты детей.