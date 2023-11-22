Путин выступил с обращением к финалистам конкурса «Большая перемена»
Президент России Владимир Путин обратился к финалистам конкурса «Большая перемена». Соответствующий текст опубликован на официальном сайте Кремля.
В своём обращении Путин отметил рост популярности конкурса, а также похвалил его участников за упорство и навыки. Кроме того, он назвал «отрадным» объединение конкурса единой темой «Горжусь Россией».
«В этом году к конкурсу присоединился почти миллион новых участников из разных регионов нашей страны, а это значит, что его популярность растёт. Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь "Большая перемена" — это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи», — сказано в сообщении.
Президент также добавил, что залогом экономического развития России является создание рабочих мест и подготовка молодых специалистов.
«В течение сезона вы узнавали о выдающихся достижениях наших предков, их научных и географических открытиях, изменивших мир. В этой связи хочу искренне поблагодарить ваших педагогов, мастеров, наставников – всех, кто помогает вам не только изучать нашу историю, но и идти вперёд, добиваться намеченных целей», — добавил Путин.
Напомним, что ранее победу в конкурсе «Большая перемена» одержали 30 московских школьников.