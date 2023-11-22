Путин выступил с обращением к финалистам конкурса «Большая перемена»

«В этом году к конкурсу присоединился почти миллион новых участников из разных регионов нашей страны, а это значит, что его популярность растёт. Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь "Большая перемена" — это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи», — сказано в сообщении.