Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии

Белецкий получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Прекрасное далеко», «Панночка», «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом» и другим постановкам.