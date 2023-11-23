Кехман: Хабенский отказался праздновать юбилей МХАТа
Актер Константин Хабенский отказался праздновать юбилей МХАТа им. Горького. Об этом сообщил гендиректор культурного учреждения Владимир Кехман. Его слова приводит «Московский Комсомолец».
Театр планирует отметить свое 125-летие 27 декабря спектаклем «Три сестры» после семимесячных ремонтных работ.
По словам Кехмана, они планировали поставить спектакль вместе с коллективом из МХТ им. Чехова, который начали бы играть в одном театре, а завершили - в другом. Однако Константин Хабенский отказался от этой идеи, заявил Кехман.