Актер Константин Хабенский отказался праздновать юбилей МХАТа им. Горького. Об этом сообщил гендиректор культурного учреждения Владимир Кехман . Его слова приводит «Московский Комсомолец».

По словам Кехмана, они планировали поставить спектакль вместе с коллективом из МХТ им. Чехова, который начали бы играть в одном театре, а завершили - в другом. Однако Константин Хабенский отказался от этой идеи, заявил Кехман.