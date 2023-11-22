Лебедев назвал преимущество России перед одной европейской страной

«И это просто абсолютно курам на смех. В России можно переводить за один перевод до миллиона рублей без проблем, и это все работает уже много-много лет», — высказался блогер. Он заявил, что такие новости его удивляют и заставляют задуматься о том, как люди в Чехии жили без этого раньше.