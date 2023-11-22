Директор Большого театра сообщил, что продолжает работать на своей должности

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин сообщил, что продолжает работать на своей должности. Москва24
"Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске", - сказал он. ТАСС
Ранее СМИ сообщили о возможном назначении главы Мариинского театра Валерия Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Газета.Ru